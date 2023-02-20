России следует вести более жёсткий диалог с западными странами. Они, по сути, сейчас ведут боевые действия против ВС РФ. Следовательно, ответ должен быть симметричными. Об этом у себя в телеграм-канале написал депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв – сообщает “Лента.ру”.

По словам Гурулёва, таким симметричным ответом могли бы стать ядерные удары по военной инфраструктуре стран НАТО: например, по логистическим узлам. При этом парламентарий отметил, что сейчас в противостоянии с Западом Россия “играет по правилам США” в то время как стране необходим “собственный сценарий”.

Депутат уже не в первый раз призывает применить мощное оружие. Ранее парламентарий предлагал наносить удары по Украине гиперзвуковыми ракетами. Таким образом ВС РФ могут быстрее продвинуться к победе и понести меньше потерь, говорил Гурулёв.