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Тяжёлые танки Leopard 2 и Abrams хороши только до тех пор, пока не участвуют в боевых действиях. Российские войска будут успешно уничтожать переданную киевскому режиму тяжёлую технику. Об этом у себя в телеграм-канале написал депутат Госдумы, генерал в отставке Андрей Гурулёв. Об этом сообщает ИА Regnum.

Парламентарий в своём сообщении рассказал о нескольких случаях, когда широко разрекламированная тяжёлая техника стран НАТО выходила из строя “на ровном месте”. В частности, Гурулёв рассказал о ситуации, с которой столкнулась турецкая армия – во время операции “Щит Евфрата” на сирийской границе турки потеряли до 11 танков Leopard 2. А в Ираке американские танки Abrams уничтожали даже с помощью советского пулемёта – одно попадание в силовую установку на башне вызывало пожар.

По мнению Гурулёва, для российских войск в зоне СВО “леопарды” и “абрамсы” станут лёгкой целью, и интернет наполнится “сотнями видео горящей техники”.

Ранее власти Германии согласовали отправку на Украину 14-ти танков Leopard 2 и одобрили реэкспорт такой техники из стран, где она стоит на вооружении. Белый дом заявил об отправке на Украину 31 танка Abrams. Впрочем, точные сроки поставки техники в распоряжение ВСУ неизвестны. Вероятно, на этом может уйти несколько месяцев.

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