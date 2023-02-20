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Берлинский депутат Гуннар Линдеманн прокомментировал визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев. В интервью изданию «Известия» он заявил, что подобные действия лишь обостряют конфликт на Украине и никак не помогают достичь мира.

Он назвал поездку Байдена «псевдовизитом» и высказался в том духе, что поставки оружия, которые снова пообещал американский лидер, ведут к продолжению противостояния.

«Это совершенно бессмысленно, с моей точки зрения. Теперь мы должны работать над тем, чтобы было достигнуто перемирие. Это можно сделать только вместе с Россией, а значит, нужно поговорить с Россией, с президентом Путиным», – заявил немецкий парламентарий.

Напомним, что Байден приехал в Киев 20 февраля, встретился с президентом Украины Зеленским и после пресс-конференции уехал в Польшу.

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