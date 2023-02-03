Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова рассказала, что снижение рождаемости в России связано с тем, что репродуктивный образ женщин, родившихся в 90-е годы, начался в период, когда в стране был спад статистики.

Демограф отметила, что снижение численности населения в России началось еще задолго до пандемии коронавируса. Причиной является тот факт, что смертность в стране превышает рождаемость. По словам Ивановой, уменьшение рождаемости связано с продолжительностью жизни и количеству детей, рожденных от одной женщиной. Если ранее одна женщина могла за свою жизнь родить более трех детей, то сейчас эти показатели резко сократились.

Специалист также отмечает, что увеличение смертности в стране связано с поколениями, родившимися в послевоенный период. Но, по словам демографа, данное уменьшение численности населения было спрогнозировано заранее. Оно будет продолжаться до тех пор, пока не будет выхода из структурной вилки.