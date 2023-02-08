Анна-Мария Дайнер, представляющая польский университет международных отношений, заявила, что длительный процесс передачи Украине танков дает преимущества России.

Она напомнила, что Германия намерена в этом году передать Киеву чуть более 20 боевых машин. Все остальные будут отправлены лишь в 2024-м.

Кроме того, украинские боевики должны обучиться использовать танки “Леопард-2”. В немецкой армии этот процесс занимает не менее 3 месяцев, для ВСУ его сократят. Но несколько недель учиться все же придется. В течение этого времени украинской армии придется продолжать обороняться от стремительного наступающих российских войск и пытаться удержать позиции.

Напомним, о передаче Киеву своих танков “Леопард 2”, “Абрамс” и “Челленджер 2” заявили Германия, США и Великобритания. Также Берлин разрешил реэкспорт своих боевых машин из других стран.