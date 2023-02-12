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Массированные удары по Украине 10 февраля – это “жесткое послание” России для Европы. Оно является ответом на поездку президента Владимира Зеленского в Лондон и переговоры о поставках истребителей, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую Daily Mail.

Журналисты отмечают, что РФ таким образом показывает, что согласившись на просьбы Зеленского, Европа сделает очередной шаг к эскалации конфликта. В результате массированного удара зафиксированы серьезные разрушения энергетической, военной и транспортной инфраструктуры в нескольких областях Украины, добавляют авторы публикации.

Напомним, что президент Украины Зеленский не договорился о поставках истребителей. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил такую возможность в будущем. Также он заявил, что Лондон готов организовать обучение украинских летчиков и моряков на территории Соединенного Королевства.

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