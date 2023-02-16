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ВСУ не смогут заблокировать сухопутный коридор в Крым. У них не хватит сил прорвать оборону российских войск на востоке и юге, а без этого о полуострове придется забыть, сообщает CNN.

Американские журналисты отмечают, что несмотря на поставки оружия Киеву и беспрецедентные экономические санкции, Россия не чувствует себя проигравшей и не собирается этого делать. Она чувствует поддержку Китая и целого ряда других стран, а президент РФ Владимир Путин видит мир через совершенно иную «иную стратегическую и историческую призму». Убедить его в поражении у Запада не получится никогда, это чрезвычайно сложная, практически невыполнимая задача.

Напомним, ранее о проблемах, с которыми столкнутся ВСУ при попытке перерезать сухопутный коридор в Крым, заявлял и глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также назвал любые гипотетические планы Киева по захвату полуострова одной из главных красных линий Москвы, пересечение которой может обойтись слишком дорого.

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