ВСУ не смогут заблокировать сухопутный коридор в Крым. У них не хватит сил прорвать оборону российских войск на востоке и юге, а без этого о полуострове придется забыть, сообщает CNN.

Американские журналисты отмечают, что несмотря на поставки оружия Киеву и беспрецедентные экономические санкции, Россия не чувствует себя проигравшей и не собирается этого делать. Она чувствует поддержку Китая и целого ряда других стран, а президент РФ Владимир Путин видит мир через совершенно иную «иную стратегическую и историческую призму». Убедить его в поражении у Запада не получится никогда, это чрезвычайно сложная, практически невыполнимая задача.

Напомним, ранее о проблемах, с которыми столкнутся ВСУ при попытке перерезать сухопутный коридор в Крым, заявлял и глава Госдепа Энтони Блинкен. Он также назвал любые гипотетические планы Киева по захвату полуострова одной из главных красных линий Москвы, пересечение которой может обойтись слишком дорого.