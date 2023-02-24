2 миллиарда долларов – в такую сумму оценивается новый пакет военной помощи, которую Вашингтон намерен оказать Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN – пишут “Известия”.

Ожидается, что официально о новом пакете помощи объявят в пятницу 24 февраля. При этом отмечается, что в его рамках не планируется каких-либо быстрых поставок вооружений на Украину. Речь идёт о заключении контрактов властями США с производителями оружия. Таким образом, поставка вооружения в этот раз займёт “гораздо больше времени”.

По данным CNN, в рамках новых контрактов США готовы профинансировать для Украины производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и для артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Кроме этого планируется изготовление беспилотников, оборудования для разминирования и так далее.

По официальным данным, с начала специальной военной операции России в Донбассе США уже предоставили военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов. Киев у своих западных союзников сейчас просит боевые самолёты. В некоторых странах НАТО не исключают таких поставок, однако пока конкретных решений по этому вопросу не принято.