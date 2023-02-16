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Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос американского телеканала CNN о гибели наемника из США Питера Рида. Он заявил, что «серого гуся» убили украинские военные.

Журналисты CNN назвали Рида добровольцем, однако Пригожин отверг такую постановку вопроса. Он пояснил, что волонтеры заранее предупреждают прессу о том, в какой расцветке работают и не нарушают своего слова. По имеющейся в распоряжении ЧВК «Вагнер» информации, иностранных волонтеров в Артемовске нет, есть только наемники. Причем Киеву их присутствие совсем не мешает использовать химическое оружие, подвергая жизнь и здоровье граждан других стран опасности.

Основатель ЧВК «Вагнер» также объяснил свою позицию по поводу ликвидации Питера Рида украинскими военными. Он отметил, что до позиции, на которой находился наемник, было около 5 километров. Она находилась среди плотной застройки, поэтому боевикам ВСУ было гораздо удобнее его застрелить.

«Любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчёт об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен», – объяснил Пригожин.

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