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Штурмовые подразделения ЧВК “Вагнер” постепенно преодолевают ожесточенное сопротивление украинских боевиков и продвигаются вперед в восточной части Артемовска. Они медленно, но достаточно уверенно вытесняют противника из частного сектора, в котором тот устроил настоящий укрепрайон.

Сейчас известно, что именно с восточного направления осуществляется самое эффективное наступление на центр города. Подразделения ВС РФ находятся буквально в полутора километрах от него и продолжают уверенно вытеснять боевиков ВСУ с занятых позиций.

Также предпринимаются попытки окружить город со всех сторон. В настоящий момент “вагнеровцы” ведут боевые действия под Красной Горой. Установление контроля над этим населенным пунктом позволит зайти в город еще и с северного направления, после чего и боевики ВСУ и наемники, участвующие в боях на их стороне, окажутся в котле.

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