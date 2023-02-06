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Колоссальные потери, которые понесли подразделения ВСУ в Артемовске, а также практически полное отсутствие снабжения создают Киеву серьезные проблемы. Сейчас артиллерия противника стреляет совсем не так интенсивно как раньше, а бронетехника почти не задействуется, рассказал “Известиям” один из бойцов частной военной компании “Вагнер”.

Он отметил, что ВСУ остались без снабжения, из-за чего боеприпасы у них стремительно заканчиваются. Боевики пытаются реже наносить удары, чтобы сэкономить боекомплект, но в условиях полного превосходства ВС РФ сделать это не так просто.

“Вагнеровцы” рассказали, что продолжают продвигаться вперед. ВСУ отчаянно сопротивляются, пополняя свои ряды мобилизованными резервистами. Но последние оказывают сопротивление вынужденно, так как их гонят в бой заградительные отряды, которые готовы стрелять в спину украинским солдатам.

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