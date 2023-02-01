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Издание Newsweek опубликовало высказывание руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, заявившего, что к лету 2023 года Крым “вернется под контроль Киева”. Читатели раскритиковали эту публикацию и обрушили лавину критики на главу ГУР.

“Крым всегда был частью России и имеет стратегическое значение на Черном море. Глобалисты в жажде нового мирового порядка рискнут развязать тотальную ядерную войну”, цитирует РИА Новости комментарий одного из читателей.

Другой отметил, что Буданов в очередной раз продемонстрировал образец “бредового магического мышления” фан-клуба президента Украины Зеленского.

Также многие пользователи уверены, что атака Украины на Крым приведет к Третьей мировой.

“США и Запад могут отдать все свое оружие Украине, а затем мобилизовать всех своих военных для рытья ядерных убежищ”, – написал один из них.

Далеко не все комментаторы отнеслись к прогнозу Буданова серьезно. Многие написали, что комики вроде главы ГУР именно для того и существуют, чтобы смешить людей.

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