Немецкая газета Die Welt (доступ к сайту издания ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ) опубликовала статью о выступлении президента Украины Зеленского на открытии кинофестиваля в Берлине. Сообщение об этом возмутило читателей издания.

Один из них написал, что Зеленскому заодно могли бы выдать приз за лучшую мужскую роль.

«Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?», – с юмором поинтересовался другой комментатор.

Еще один пользователь спросил, осталось ли на Западе хоть одно мероприятие, куда не приглашают с выступлением украинского президента-комика.

«Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно», – написал житель Германии.

Зеленский не пропускает ни одного подобного мероприятия, выступая с речами перед гостями. Только в течение нескольких последних недель он успел «порадовать» своими видеообращениями участников церемоний вручения «Грэмми» и «Золотого Глобуса».