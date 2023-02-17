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Немецкая газета Die Welt (доступ к сайту издания ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ) опубликовала статью о выступлении президента Украины Зеленского на открытии кинофестиваля в Берлине. Сообщение об этом возмутило читателей издания.

Один из них написал, что Зеленскому заодно могли бы выдать приз за лучшую мужскую роль.

«Завтра в детском саду будет праздник по случаю дня рождения. Могу ли я рассчитывать на выступление Зеленского?», – с юмором поинтересовался другой комментатор.

Еще один пользователь спросил, осталось ли на Западе хоть одно мероприятие, куда не приглашают с выступлением украинского президента-комика.

«Когда я увидел его на экране, то сразу нажал кнопку на пульте. Как хорошо, что можно еще сделать это самостоятельно», – написал житель Германии.

Зеленский не пропускает ни одного подобного мероприятия, выступая с речами перед гостями. Только в течение нескольких последних недель он успел «порадовать» своими видеообращениями участников церемоний вручения «Грэмми» и «Золотого Глобуса».

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