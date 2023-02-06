Читатели британского издания Daily Mail подвергли жесткой критике министра обороны Украины Алексея Резникова о скором предоставлении Западом военных самолетов. Они отметили, что Киеву давно нужно сдаться, а не гробить в боях натовскую технику и вооружение.

“Возможно, Украине нужен главнокомандующий получше”, – предположил один из читателей.

Другой комментатор напомнил, что перед началом специальной военной операции у Киева были и военная авиация, и одни из самых крупных в Европе бронетанковых сил. Однако сейчас всего этого нет. То же самое произойдет и с западными танками и самолетами.