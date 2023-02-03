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Британское издание Daily Mail рассказало о предупреждении президента РФ Владимира Путина жестко ответить на поставки Киеву западных танков и иной бронетехники. Читатели уверены, что для достижения мира украинский лидер Зеленский должен немедленно сдаться.

“Зеленского необходимо осудить за военные преступления”, – цитирует РИА Новости один из комментариев.

В другом автор обвиняет Соединенные Штаты, которые руками украинцев пытаются нанести России поражение.

“Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы”, – написал еще один читатель.

Достаточно часто встречаются и комментарии, авторы которых призывают американского президента Джо Байдена прекратить дразнить русского медведя и провоцировать Третью мировую войну.

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