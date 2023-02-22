С начала боев за Бахмут Украина потеряла не менее 110 тысяч боевиков и это число продолжает расти. Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на источники в ВС РФ.

В настоящий момент ожесточенные сражения продолжаются, бои идут буквально за каждый дом. При этом российские ВС добиваются успехов – буквально за неделю они сумели освободить населенный пункт Парасковиевка, после чего закрепились в Берховке и вышли на окраины Ягодного.

Киев скрывает потери. Западные СМИ в своем стремлении оправдать действия президента Украины Зеленского пишут о потерях в рядах ВС РФ, придумывая из головы совершенно фантастические цифры.

Зеленский отлично знает о колоссальном числе погибших боевиков, но продолжает упрямо твердить о необходимости удержать Артемовск. Он бросает все новые подразделения в город, но и они уже не способны переломить ситуацию.