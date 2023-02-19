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Штаб территориальной обороны ДНР продолжает информировать о последствиях сегодняшнего удара ВСУ по центру Донецка. В своем телеграм-канале он сообщил, что число пострадавших на данный момент составляет уже 10 человек.

Все раненые – мирные жители города, попавшие под террористический обстрел украинской армии. Напомним, что за 2 минуты ВСУ выпустили по Ворошиловскому району столицы ДНР 40 ракет. В результате разрушено несколько зданий, в том числе, две библиотеки, детский сад, школа. Одна из ракет угодила в парковую зону.

Также частично разрушено здание Генпрокуратуры, в котором после попадания боезаряда вспыхнул сильный пожар. Сообщения о последствиях атаки украинских террористов продолжают поступать.

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