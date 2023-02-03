Чернокожего викинга, который прибыл из древнерусского города Новгород, в одноименном сериале «Викинги: Вальхалла» сыграл актер Кайдоне Акиниеми. Российская аудитория популярного сериала удивилась такой исторической трактовке населения Древней Руси.

В январе 2023 года на экраны вышел уже второй сезон сериала, в котором сюжетная линия разворачивается вокруг описания приключений одного отряда викингов, совершающих набеги на поселения и земли своих соседей. При этом историческая достоверность сериала не соблюдается вовсе.

Однако в новом сезоне создатели сериала решили еще дальше уйти в своей вольной интерпретации исторических событий. Таким образом, из-за соблюдения норм толерантности в современном кино, создатели ленты показали чернокожего новгородского богатыря.

По задумке создателей сериала чернокожий викинг прибыл из Константинополя. События, происходящие в сериале, охватывают рубеж VIII-IX веков, когда на территории Византии проживало большое количество разных народов. По мнению создателей, многие византийцы хотели отправиться на Север. Возможно, так предки чернокожего Новгородца и оказались в Древней Руси.