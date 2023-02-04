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Рано утром в Одессе произошла крупная авария на одном из важных энергетических объектов, рассказали власти региона. Из-за сильного пожара практически весь город, а также населенные пункты Одесского района остались без света.

По заявлению администрации, электроснабжение отключено, электротранспорт, который с утра 4 февраля вышел на линию, вернулся в депо. На месте масштабной аварии работают специалисты, которые пытаются восстановить работоспособность объекта энергетической инфраструктуры.

Напомним, что в конце января российские ВС атаковали две крупные подстанции в Одесской области. Обе ракеты поразили цели, что привело к прекращению электроснабжения. Позже ремонтникам удалось восстановить подачу энергии, однако 3 и 4 февраля осуществляются серьезные работы по ремонту высоковольтного оборудования.

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