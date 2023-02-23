В Польше всё чаще звучат идеи о присоединении к стране западной части Украины. Однако в случае воплощения таких задумок в жизнь, может начаться военный конфликт, в котором польская армия перестанет существовать в короткие сроки. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер изданию Mysl Polska – передаёт РИА “Новости”.

Указанный выше сценарий обязательно приведёт к столкновению с Россией, считает военный эксперт. При этом армия Польши “исчезнет с лица Земли” через три месяца после начала боевых действий, уверен Риттер.

По словам специалиста, Польша просто не может претендовать на звание сверхдержавы. Она относительно небольшая, у неё нет крупной профессиональной армии, и потенциала её создания не существует. Риттер также отметил, что в случае боевого столкновения российской армии с польской потери последней будут “огромными”. К этому Польша не готова, полагает эксперт.