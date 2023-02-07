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Деньги, которые западные страны передают киевскому правительству, расхищаются. Украину сотрясают коррупционные скандалы. На этом фоне оказывать финансовую помощь этой стране нельзя. Такую точку зрения высказал экс-депутат Европарламента, лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на твиттер-аккаунт политика.

В своём сообщении Филиппо отметил, что в коррупционных схемах может быть замешан даже министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее СМИ сообщали, что в правительстве Украины готовятся перестановки, в результате которых действующий глава оборонного ведомства может покинуть свой пост.

ТАСС напоминает, что коррупционный скандал на Украине возник после нескольких публикаций о том, что в армию поставлялось продовольствие по завышенным ценам. Несколько высокопоставленных чиновников уже подали в отставку. Им предъявлены обвинения в коррупции и препятствовании деятельности ВСУ.

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