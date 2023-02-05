Британское издание Daily Mail рассказало о постановке на вооружение ВС России гиперзвуковых ракет “Циркон”. Эта публикация вызвала широкий резонанс у читателей, передает РИА Новости.

“Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад”, – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что действия России вполне логичны. Она должна была ответить на требование президента Украины Зеленского к США применить против РФ ядерное оружие, и сделала это.

“Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя”, – отметил еще один читатель.

Также комментаторы обратили внимание на способность России создавать мощное современное оружие, не тратя на его разработку триллионы долларов, как это делают США.

“Удивительно то, какие мощные системы умеют проектировать и строить русские, выделяя на это лишь доли процента в сравнении с американским оборонным бюджетом”, – написал читатель.

Другой добавил, что в спецоперации на Украине участвует меньше 50 процентов армии РФ, но Запад на помощь Украине уже использовать почти все имеющиеся у него запасы оружия и боеприпасов.