Математик из Британии создал свою формулу поиска идеального партнера. Гихан Марасингха провел расчеты и вычислил, какое из ста проведенных свиданий может стать успешным.

По мнению математика, чтобы найти максимально подходящего для себя партнера, нужно пойти на сто свиданий с понравившимися людьми. Каждый из них должен иметь шанс, но с тем, с кем уже встречались, видеться больше не нужно.

Смысл в том, что нужно познакомиться с определенным числом претендентов и каждый раз идти на свидание с тем, кто понравился больше, чем предыдущий человек.

Свой партнер встретится после того, как будут отброшены 37 процентов вероятных кандидатов.

Ученый отметил, что если 37-й кандидат не подошел, шанс, что идеальным для отношений будет следующий человек, является максимальным.