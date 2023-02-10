Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению издания Daily Mail, британская модель Эммеральд Барвайз потеряла сознание во время фотосессии. Причиной оказалось многодневный отказ от посещения туалета для справления естественной нужды.

Как оказалось, модель очень стесняется испражняться вне своего дома, поэтому во время поездок и фотоссесий она очень часто не посещает туалет. Причем Эммеральд Барвайз считает нормой не справлять естественную нужду в течение нескольких дней.

Но подобными действиями модель причинила себе дискомфорт и боли. Однажды на одной из фотоссесий девушка упала в обморок от сильной боли, возникшей от длительного воздержания от испражнения. По словам Эммеральд, раньше она считала свои боли нормальным явлением, но теперь ей стало известно, что это не является таковым. Она отмечает, что очень беспокоится о том, не нанесла ли она своему организму непоправимых последствий. Для решения проблемы с пищеварением, модель решила обратиться за помощью к диетологу.

Вам может понравиться

ISW: У ВС РФ недостаточно боевой мощи для масштабного наступления в Донбассе

Американский институт изучения войны (ISW) не верит в полномасштабное наступление российских войск на Донбассе. Аналитики учреждения заявили, что у РФ недостаточно сил для этого. Надо отметить, что в последние пару

Известная порноактриса Элли Брук решила испробовать свои силы в боксе

Популярная британская порноактриса и модель OnlyFans по имени Элли Брук открыто заявляла о своих заработках, составлявших примерно 360 тысяч фунтов стерлингов (около 30 миллионов рублей) в год. Высокие гонорары и

Танки ВС РФ громят позиции ВСУ при наступлении на Угледарском фронте

Российские танкисты из бригады морской пехоты с Камчатки под прикрытием артиллеристов уничтожают позиции ВСУ под Угледаром, уверенно продвигаясь вперед. Именно на них возложена важная миссия по прорыву обороны, выстроенной боевиками