Согласно сообщению издания Daily Mail, британская модель Эммеральд Барвайз потеряла сознание во время фотосессии. Причиной оказалось многодневный отказ от посещения туалета для справления естественной нужды.

Как оказалось, модель очень стесняется испражняться вне своего дома, поэтому во время поездок и фотоссесий она очень часто не посещает туалет. Причем Эммеральд Барвайз считает нормой не справлять естественную нужду в течение нескольких дней.

Но подобными действиями модель причинила себе дискомфорт и боли. Однажды на одной из фотоссесий девушка упала в обморок от сильной боли, возникшей от длительного воздержания от испражнения. По словам Эммеральд, раньше она считала свои боли нормальным явлением, но теперь ей стало известно, что это не является таковым. Она отмечает, что очень беспокоится о том, не нанесла ли она своему организму непоправимых последствий. Для решения проблемы с пищеварением, модель решила обратиться за помощью к диетологу.