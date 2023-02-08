Ювелирную точность продемонстрировали бойцы российского подразделения “Викинг”, уничтожившие цели противника на Донецком направлении. Они задействовали управляемый снаряд “Краснополь”, чтобы ликвидировать украинское подразделение.

Группа неонацистов оборудовала огневые позиции в непосредственной близости от одного из храмов под Марьинкой, пытаясь прикрыться культовым сооружением. Однако это им не помогло, передает РИА Новости.

На кадрах записи, опубликованной в Сети, хорошо видно, как снаряд “Краснополь” уничтожает вражеские укрепления. Причем здание храма остается нетронутым, что указывает на высокую точность боеприпасов.

Напомним, что российские артиллерийские подразделения активно используют гаубицы “Мста-Б”, чтобы пресекать попытки наступления ВСУ.