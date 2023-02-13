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Российские десантники задействовали беспилотный аппарат, чтобы обнаружить опорный пункт противника, после чего разгромили позицию ВСУ.

Произошло это в районе Кременной и Сватово, где ожесточенные боевые действия продолжаются круглосуточно. Беспилотник выявил замаскированный в лесном массиве опорник и отправил его координаты подразделению ВДВ РФ.

Бойцы использовать боевые машины десанта, БМПТ “Терминатор” и БТР-Д с автоматическими орудиями для уничтожения вражеских позиций. Они обрушили на них всю мощь бронетехники и установили контроль над опорным пунктом. На кадрах, размещенных в Сети, показаны противотанковые ракетные комплексы западного образца, а также боеприпасы, которые использовались противником в попытке оказать сопротивление.

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