Российские десантники задействовали беспилотный аппарат, чтобы обнаружить опорный пункт противника, после чего разгромили позицию ВСУ.

Произошло это в районе Кременной и Сватово, где ожесточенные боевые действия продолжаются круглосуточно. Беспилотник выявил замаскированный в лесном массиве опорник и отправил его координаты подразделению ВДВ РФ.

Бойцы использовать боевые машины десанта, БМПТ “Терминатор” и БТР-Д с автоматическими орудиями для уничтожения вражеских позиций. Они обрушили на них всю мощь бронетехники и установили контроль над опорным пунктом. На кадрах, размещенных в Сети, показаны противотанковые ракетные комплексы западного образца, а также боеприпасы, которые использовались противником в попытке оказать сопротивление.