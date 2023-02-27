Рядом с населенным пунктом Томина Балка российские ВС разгромили стоянку ВСУ с шестью автомобилями. Также ликвидировано 12 боевиков.

Кроме того, российская артиллерия атаковала вражеские позиции у населенного пункта Томарино, что в Херсонской области. В результате удара уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом. Ликвидирован весь экипаж в составе пяти боевиков.

Всего за сутки российские ВС атаковали 167 мест сосредоточения техники и личного состава ВСУ, передает Минобороны РФ. Сообщается также об уничтожении американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ, которую ВСУ пытались задействовать вблизи от населенного пункта Камышаны Херсонской области.