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В телеграм-канале оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) “Каскад” появилась видеозапись уничтожения натовской легкой полевой гаубицы M777 на Донбассе.

Для ликвидации артиллерийского орудия бойцы задействовали барражирующий боеприпас “Ланцет”, который отлично справился с возложенной на него задачей.

На записи видно, что боевики ВСУ разместили гаубицу неподалеку от населенного пункта Новоукраинка. Она была обнаружена оператором беспилотника, после чего оставалось только нанести сокрушительный удар.

Также на кадрах можно увидеть, как дрон-камикадзе заходит на цель и поражает ее. Раздается мощный взрыв и уничтоженная гаубица скрывается в клубах черного дыма.

“У нацистов минус очередная НАТОвская М777. Операторы ОБТФ ДНР “Каскад” при помощи ударного “Ланцета” вывели из строя гаубицу на Угледарском направлении”, – сообщает подпись под видео.

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