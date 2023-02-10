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Украинские боевики рады любой возможности эвакуироваться из Артемовска, который в настоящий момент находится в гуще событий в ходе спецоперации ВС РФ. В телеграм-канале военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad появилась видеозапись одного из способов “эвакуации”.

На ней боевики ВСУ грузятся в багажник легкового автомобиля. Очевидно для того, чтобы выбраться из Артемовска, который Киеву рано или поздно все равно придется оставить.

На кадрах видно, что все военнослужащие с огромным трудом умещаются в авто, но они не жалуются на тесноту. Ведь чтобы убраться из города, они готовы перетерпеть временный дискомфорт.

Напомним, что Запад рекомендовал Киеву вывести войска из Артемовска, так как они несут колоссальные потери. Однако президент Зеленский заявил, что город все еще имеет стратегически важное значение, поэтому будет удерживаться до последнего.

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