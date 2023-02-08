Очередное военное преступление украинских боевиков попало на видео. В телеграм-каналах распространяется ролик расстрела бойцом ВСУ российского солдата. Об этом сообщает издание “Русская весна”.

На видеозаписи военный на украинском языке спрашивает лежащего на земле бойца, из какого тот подразделения. Однако ответа не получает и делает практические в упор несколько выстрелов из автомата в его голову. На видео также заметны ещё двое пленных. Из разговоров, которые ведут “всушники”, понятно, что у одного из них граната.

Когда и где были сделаны шокирующие видеокадры, не сообщается. В публикации “Российской газеты” на этот счёт уточняется, что это уже не первый случай военных преступлений ВСУ. Раньше уже фиксировались факты, когда украинские военные расстреливали пленных российских бойцов.