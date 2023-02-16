ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия понесла серьёзные потери при обороне города Соледара, который сейчас контролируют российские войска. Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ составило один к шести или один к семи. Такие данные привёл боец ЧВК “Вагнер” Герой России Антон Елизаров. Его цитирует РИА “Новости”.

Издание напоминает, что Елизаров командовал штурмом Соледара. Таким образом, может лично засвидетельствовать большие потери, которые понесли ВСУ.

Точное число потерь в живой силе при взятии Соледара не раскрывалось. Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что потери украинских войск исчисляются “тысячами”.

О взятии Соледара российскими войсками стало известно в середине января. Однако ВСУ подтвердило переход города под контроль российской армии только спустя пару недель.

Вам может понравиться

MW: ВС РФ станет уничтожать западные танки в зоне СВО лучшими снарядами

Российская армия готова встретить тяжёлые западные танки на поле боя. Она будет уничтожать их своими лучшими снарядами. Об этом пишет издание Military Watch (MW) – передаёт портал “ПолитРоссия”. В публикации

В США выбрали подрядчиков для производства боеприпасов для Украины

522 миллиона долларов. Такую сумму заплатит Пентагон за производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Эти боеприпасы затем отправят на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Командир медгруппы: ВСУ применяют новые боеприпасы с особо опасными поражающими элементами

Командир Передвижной медицинской группы МОСН с позывным “Тренер” рассказал об использовании украинскими боевиками новых боезарядов, начиненных особо опасными поражающими элементами. Применялись они в ходе боевых действий под Угледаром. Военный врач