Украинская армия понесла серьёзные потери при обороне города Соледара, который сейчас контролируют российские войска. Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ составило один к шести или один к семи. Такие данные привёл боец ЧВК “Вагнер” Герой России Антон Елизаров. Его цитирует РИА “Новости”.

Издание напоминает, что Елизаров командовал штурмом Соледара. Таким образом, может лично засвидетельствовать большие потери, которые понесли ВСУ.

Точное число потерь в живой силе при взятии Соледара не раскрывалось. Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что потери украинских войск исчисляются “тысячами”.

О взятии Соледара российскими войсками стало известно в середине января. Однако ВСУ подтвердило переход города под контроль российской армии только спустя пару недель.