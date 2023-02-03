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Если боевые действия возле Артёмовска (Бахмута) затянутся, у Киева будет меньше шансов организовать весной контрнаступление. В этой связи лучше сдать город российским войскам, а ВСУ организовать линию обороны в районе Краматорска и Славянска. Такие советы дают страны Запада украинским военным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди властей США и Евросоюза – передаёт ТАСС.

Отмечается, что Запад настойчиво рекомендует Киеву накопить силы и дождаться обещанной бронетехники вроде танков Leopard 2. По мнению собеседников Bloomberg, это позволит ВСУ уже весной перейти в контрнаступление, чтобы, например, перерезать сухопутный коридор, ведущий на полуостров Крым.

Впрочем, источники агентства сомневаются, что даже с тяжёлой бронетехникой и свежими силами Киев сможет приблизить окончание конфликта. Вероятнее всего, он затянется, как минимум, до будущего года.

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