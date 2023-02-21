Агентство Bloomberg раскрыло некоторые подробности поставок вооружения Украине со стороны США. По данным издания, Вашингтон передал Киеву модернизированные авиабомбы JDAM – передаёт “МК”.

В отличии от базовой версии, JDAM-ER (Extended Range) отличаются дальностью полёта при сбросе с высоты в 14 километров. Такие авиабомбы могут поражать цели на расстоянии до 72 километров.

JDAM-ER – авиационная бомба с модулем коррекции. После сброса она раскрывает в полёте крылья и планирует к цели. Та может находиться на довольно удалённом от точки сброса расстоянии. Такие снаряды позволяют наносить высокоточные удары по технике, позициям войск и другим объектам, к которым самолёты не могут приблизиться.

Западные страны, в том числе США, усилили поставки вооружения на Украину после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Американские власти уже поставили Киеву оружия на миллиарды долларов.