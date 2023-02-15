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Украина получит меньше немецких танков, чем было обещано. Это говорит о том, что Запад провалил попытки помочь ВСУ. Такое мнение высказал в статье для издания Bloomberg обозреватель Арне Делфс – передаёт РИА “Новости”.

Журналист в своём материале сослался на заявления главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса. Тот ранее сообщал, что в распоряжение ВСУ направят только половину батальона танков Leopard 2 A6. Ранее предполагалось, что передадут два батальона. Точных цифр не называлось, но по подсчётам специалистов, вместо 60 танков Украина получит всего 15-ть.

Делфс отметил, что такие признания главы оборонного ведомства одного из основных союзников Киева могут говорить только о том, что в преддверии активизации боевых действий Запад оказался неспособен обеспечить Украину необходимым вооружением.

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