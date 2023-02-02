17 миллиардов евро. В такую сумму предварительно обойдётся “многослойный противоракетный щит”, который намерена создать Германия. Власти страны уже ведут переговоры по этому поводу с потенциальными производителями необходимого оборудования. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники – передаёт ТАСС.

Среди возможных вариантов сейчас рассматриваются не только немецкие системы противовоздушной обороны. Военные Германии изучают возможности внедрить израильские и американские разработки. Вероятно, что итоговым решением станет то, при котором системы от разных производителей будут действовать в комплексе.

Ранее уже сообщалось, что Германия готова всерьёз взяться за модернизацию своей системы ПВО. В частности, закупить комплексы IRIS-T для Бундесвера. Такие системы Берлин передал Киеву, но для собственной армии пока не приобрёл.