Стремительное наращивание поставляемых на Украину вооружений осуществляется ради скорейшего урегулирования конфликта дипломатическим путем, пишет американское агентство Bloomberg. Авторы публикации утверждают, что президент США Джо Байден резко изменил стратегию Запада по этому противостоянию.

Сейчас она заключается в предоставлении Украине практически любого оружия, которое она попросит. Вашингтон уже заговорил о передаче Киеву дальнобойных боеприпасов, в которых отказывал на протяжении полугода, а также фактически разрешил ВСУ наносить удары по Крымскому полуострову.

«Обновленная стратегия Байдена представляет собой разумную попытку справиться с изменениями на поле боя и выяснить, как военные успехи могут способствовать урегулированию», – цитирует журналиста Хала Брендса РИА Новости.

При этом он отметил, что данная стратегия разрабатывалась без учета возможностей российской стороны, поэтому она может не сработать, что приведет к серьезным проблемам в первую очередь для Украины.