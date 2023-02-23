Соединенные Штаты не хотят эскалации конфликта на Украине, но учитывают ее возможность, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Он пояснил, что расширение российской специальной военной операции на другие государства не входит в интересы Вашингтона.

По словам Блинкена, именно нежелание США обострять конфликт является одним из главных критериев при подборе отправляемого на Украину оружия. РИА Новости пишет, что таким образом глава Госдепа поясняет нежелание поставлять Киеву истребители и дальнобойные ракеты.

Однако все подобные заявления Блинкена и других западных политиков не стоят абсолютно ничего. Потому что именно военная помощь Киеву является единственной причиной того, что украинский конфликт все еще продолжается. США и НАТО не только затягивают противостояние, но и приумножают число жертв, о чем неоднократно заявляла Москва.