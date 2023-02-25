Боевики ВСУ, которые участвуют в боевых действия в Марьинке, жалуются, что никто не отправляет к ним подкрепление из мобилизованных резервистов, что командование просто о них забыло. Между тем, российские ВС не только ведут бои непосредственно в самом городе, но и в расположенном рядом населенном пункте Победа, передает портал «Свободная пресса».

Этот поселок располагается к юго-западу от Марьинки, чуть более, чем в трех километрах от нее. Российские рейды в Победу начались совсем недавно – после мощного наступления, в результате которого оборонительные порядки ВСУ были прорваны.

Боевики украинских подразделений все еще надеются на помощь на этом направлении, однако военные эксперты уверены, что и подкрепление, и западные танки, которые вскоре ожидаются киевским режимом, требуются на других участках фронта. Скорое поражение в Марьинке признает даже украинский Генштаб, который заявляет о возможном освобождении российскими войсками Победы и их выходе к населенному пункту Георгиевка.