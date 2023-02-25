Гомельскими биотехнологами были клонированы растения. Специалисты содержат в стеклянных пробирках и банках клоны растений. Некоторые виды генетических копий находятся в лабораториях уже более 20 лет.

Например, краснокнижная береза, произрастающая на севере Белоруссии, является исчезающим видом. Клон этого дерева растет в лаборатории вот уже 12 лет.

По словам специалистов, для осуществления клонирования отбирают перспективные растения. В природных условиях их находят селекционеры. В качестве генетического материала могут быть использованы не только корни и побеги, но и листья. В лабораторию доставляются большие связки веток. А биотехнологии уже разделяют растения на небольшие фрагменты.

Научный сотрудник лаборатории геномных исследований и биоинформатики Марина Кусенкова рассказала, что изначально растение разрезается на несколько частей (5-8), а затем помещается в питательные среды. В специально созданных условиях с питательной средой растения находятся на протяжении года, а затем их уже пересаживают в грунт.