Метод ведения боевых действий частной военной компанией (ЧВК) “Вагнер” оказался настолько успешным, что опыт её бойцов будет применяться российской армией. Такую точку зрения высказал в немецком издании Bild военный эксперт Юлиан Репке – сообщает портал URA.RU.

Использование штурмовых групп численностью от 25 до 50 человек Репке назвал “стратегией Вагнера” и отметил, что она хорошо себя зарекомендовала в боях за Соледар и в районах Артёмовска (Бахмута). Такая стратегия, считает специалист, обязательно будет взята на вооружения основной российской армией. Сейчас же там применяют стратегию наступления сомкнутыми отрядами численностью до 1 тысячи человек.

Репке также указал, что по его информации, российские солдаты уже проходят подготовку для проведения наступательных операций в составе роты.