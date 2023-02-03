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Метод ведения боевых действий частной военной компанией (ЧВК) “Вагнер” оказался настолько успешным, что опыт её бойцов будет применяться российской армией. Такую точку зрения высказал в немецком издании Bild военный эксперт Юлиан Репке – сообщает портал URA.RU.

Использование штурмовых групп численностью от 25 до 50 человек Репке назвал “стратегией Вагнера” и отметил, что она хорошо себя зарекомендовала в боях за Соледар и в районах Артёмовска (Бахмута). Такая стратегия, считает специалист, обязательно будет взята на вооружения основной российской армией. Сейчас же там применяют стратегию наступления сомкнутыми отрядами численностью до 1 тысячи человек.

Репке также указал, что по его информации, российские солдаты уже проходят подготовку для проведения наступательных операций в составе роты.

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