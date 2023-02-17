Киев не намерен отводить свои войска из Артемовска несмотря на окружение города с трех сторон. Напротив, командование ВСУ отправляет в город дополнительные подразделения, сообщил экс-руководитель пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что президент Украины Зеленский полностью игнорирует колоссальные потери своей армии. Он отправляет на верную смерть все новые подразделения только для того, чтобы в очередной раз рассказать о «стойкости» украинской армии в СМИ, создать пропагандистский эффект.

Напомним, ранее командир ВСУ с позывным «Мадьяр» сообщил о тяжелейшем положении украинских подразделений в северной части Артемовска, а также отметил, что штурм города не прекращается ни на минуту, артиллерия ВС РФ беспрерывно наносит удары по огневым рубежам и укреплениям.