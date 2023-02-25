Соединенные Штаты продолжают делиться с миром своими фантазиями относительно сотрудничества России и Ирана. Так, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран ведет с РФ переговоры по вопросам приобретения боевой техники на несколько миллионов долларов.

По его словам Москва намеревается предложить Ирану электронику, ракетное вооружение и средства ПВО. Также в Пентагоне уверены, что Тегеран получит российские ударные вертолеты и истребители.

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что Иран осуществлял поставки в Россию ракет, артиллерийских снарядов и беспилотных аппаратов. Теперь, по словам Кирби, сотрудничество между двумя странами станет более интенсивным и распространится на обе стороны.