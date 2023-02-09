Россия ожидала от КНР поддержки специальной военной операции, но этого не произошло. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу PBS – сообщает РИА “Новости”.

Американский лидер рассказал, что по поводу действий России на Украине у него был разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В этом разговоре Байден довольно прозрачно намекнул, что Китай может лишиться инвестиций со стороны Европы и США в случае поддержки СВО.

По словам Байдена, разговор с лидером КНР состоялся летом прошлого года. Американский президент, с его собственных слов, посоветовал Си Цзиньпину обратить внимание на ситуацию, когда с российского рынка ушли американские корпорации, а также задуматься, кто будет инвестировать в Китай, если “он вовлечётся в такого же рода сделку”.