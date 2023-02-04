На линию соприкосновения в Запорожской области отправлено первое добровольческое подразделение батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что пока бойцы, являющиеся в основном добровольцами из Сербии, проходят боевое слаживание на линии соприкосновения. Для отправки были выбраны те, кто лучше всего показал себя в боевой подготовке и уже рвется в бой.

Все добровольцы получили необходимое оружие и снаряжение, аптечки, бронежилеты и экипировку.

Добровольцы, которые проходили специальную подготовку на нескольких полигонах, уже имеют боевой опыт, отметил Балицкий.

Напомним, что именно глава администрации Запорожской области стал инициатором создания батальона имени Судоплатова осенью прошлого года.