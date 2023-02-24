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Летом этого года пройдут госиспытания бронеавтомобиля на шасси “Тайфун-ВДВ”. Разведывательную технику разработали для Сил специальных операций (ССО). Сейчас идут предварительные испытания – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства уточнил, что технику тестируют на работоспособность в экстремальных климатических условиях – проверяют работу узлов и агрегатов. В том числе и в условиях повышенной влажности. Пока новый разведывательный бронеавтомобиль проходит испытания успешно, подчеркнул источник РИА “Новости”.

Новый машину представили в 2022 году. Бронеавтомобиль предназначен для обнаружения и определения местоположения целей для высокоточных средств поражения. Техника оснащена современным оборудованием, которое позволяет эффективно выполнять поставленные задачи и днём, и ночью.

По данным, которые приводит РИА “Новости”, сам автомобиль “Тайфун-ВДВ” уже принят на вооружение. Это произошло в 2021 году. Новая разработка создавалась с учётом доступных на сегодняшний день технологий.

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