Как сообщает Австралийская антарктическая программа, учеными была разработана интерактивная карта антарктических льдов для облегчения навигации и проведения исследований у берегов Антарктиды.

Исследователем Петрой Хейл в сотрудничестве со своими коллегами был разработан интерактивный инструмент под названием «Нилас», который отображает местоположение морского льда, температуру поверхности моря и данные о хлорофилле. Информация поступает в режиме реального времени, после чего объединяется с архивными показателями.

Авторы интерактивной карты уверены, что возможность сравнения информации о реальной ледовой обстановке с историческими данными о перемещении ледовым масс может стать мощным инструментом для планирования, исследования или анализа данных. С помощью данной карты уже были определены наилучшие места для размещения инструментов, которые призваны следить за процессом ломки льда на границе моря и суши.