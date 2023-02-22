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Многие читатели турецкого издания Haber 7 выразили свою поддержку российскому президенту Владимиру Путину после его заявления о том, что Запад является ответственным за конфликт на территории Украины. Ведь, по его словам, армия России воюет не с украинцами, а со странами Запада на территории Украины. Об этом президент России заявил во время своего послания Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе.

Аудитория Haber 7 согласилась со словами российского лидера, а многие подчеркнули, что «Запад ходит по краю, ведь с Путиным шутки плохи». Комментатор с ником Ахмеди написал, что США на протяжении многих лет выступали агрессором и оккупантом в отношении других стран. И теперь они порабощают народы «под маской» защиты, сделав из России мирового врага.

Еще один пользователь написал, что Путин является уважаемым и почитаемым лидером для своего народа. И он абсолютно прав на счет Украины. А вот другой комментатор написал, что только наивные люди могут критиковать российского президента, не замечая реальной опасности.

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