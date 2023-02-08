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Киев активизировал действия своей армии и пытается прорвать российскую оборону в зоне СВО. Командир одного из расчетов артиллерийской установки “Мста-Б” рассказал, что ежедневно приходится выезжать на огневые позиции до 20 раз.

Артиллеристы Западного военного округа подавляют наступательные вылазки ВСУ, накрывая технику и скопления личного состава плотным огнем. Выезды осуществляются в любое время дня и ночи, попытки атак противника выявляются грамотными действиями разведки и беспилотными аппаратами.

«Цель одна — не дать прорваться противнику на нашем направлении, он ведет себя агрессивно, пытается прорвать нашу оборону, найти слабые места. Но мы успешно отражаем атаки», – приводит слова военнослужащего РИА Новости.

Он также отметил, что на отражение наступления ВСУ используется максимум 3-5 боезарядов, в зависимости от интенсивности действий противника. Удары наносятся с высокой точностью, что значительно сокращает затраты снарядов.

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