Российские ВС допустили серьезную ошибку в начале СВО, пытаясь жестко централизовать управление артиллерией. Злую шутку сыграл “сирийский опыт”, так как именно в Сирии была разработана система с цифровизованными командными пунктами.

На Украине выяснилось, что между выявлением цели с применением беспилотника, до получения команды на ее уничтожение от “большого начальника”, занимает слишком много времени. Поэтому сейчас многие подразделения сами принимают решения о нанесении ударов по позициям противника.

В качестве примера портал “Военное обозрение” привел 150-й мсд, в которой артиллерийские дивизионы прикрывают войска на передовой, а артполк громит резервы и занимается контрбатарейной борьбой.

Также авторы рассказали о несомненной пользе беспилотных аппаратов, которые фактически превращают артиллерийские орудия в высокоточные боевые системы и позволяют тратить минимум снарядов на поражение целей.