Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как киевские, так и западные СМИ регулярно твердят о “снарядном голоде”, который якобы должны испытывать российские артиллеристы. Они пишут, что ВСУ используют до 7 тысяч снарядов ежедневно, но ВС РФ используют артиллерию еще более интенсивно и тратят до 20 тысяч снарядов в день, передает портал “Военное обозрение”.

Это, по мнению западных экспертов, должно привести к истощению складов с боеприпасами, однако российские артиллеристы иного мнения. Они заявляют, что снарядов вполне достаточно, чтобы продолжать громить позиции противника.

Так, бойцы 150 мотострелковой дивизии утверждают, что боеприпасов им хватает. Есть проблемы с поставками снарядов определенного типа, но они ничего не решают. особого дефицита не наблюдается. Иногда в части поступают боезаряды, которые хранились слишком долго, из-за чего на них сложно установить взрыватель из-за сильного износа резьбы. Но и эту проблему удалось решить – умельцы придумали приспособление, с помощью которого взрыватели вкручиваются легко и без лишних усилий.

Вам может понравиться

WarGonzo: Командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении к Артемовску

Командир одного из подразделений ЧВК “Вагнер” рассказал, что в Благодатном, где успели закрепиться бойцы, ситуация довольно спокойная. Отступающие от населенного пункта боевики пытаются наносить удары из танковых орудий, но стреляют

Figaro: чтобы уничтожить танк НАТО, российский робот «Маркер» проведет идентификацию по его «портрету»

Запад и Киев пристально наблюдают за российскими роботами “Маркер”, которые, напомним, уже начали использоваться в зоне проведения специальной военной операции. Тестирование новейшей техники привлекает внимание как на Украине, так и

Reuters: США готовы предоставить Украине ракеты большой дальности

Вашингтон планирует расширить военную помощь Киеву. Агентство Reuters сообщает, что Белый дом может согласовать отправку для ВСУ ракет большой дальности. Об этом рассказали неназванные американские чиновники – передаёт РИА “Новости”.