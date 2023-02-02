Как киевские, так и западные СМИ регулярно твердят о “снарядном голоде”, который якобы должны испытывать российские артиллеристы. Они пишут, что ВСУ используют до 7 тысяч снарядов ежедневно, но ВС РФ используют артиллерию еще более интенсивно и тратят до 20 тысяч снарядов в день, передает портал “Военное обозрение”.

Это, по мнению западных экспертов, должно привести к истощению складов с боеприпасами, однако российские артиллеристы иного мнения. Они заявляют, что снарядов вполне достаточно, чтобы продолжать громить позиции противника.

Так, бойцы 150 мотострелковой дивизии утверждают, что боеприпасов им хватает. Есть проблемы с поставками снарядов определенного типа, но они ничего не решают. особого дефицита не наблюдается. Иногда в части поступают боезаряды, которые хранились слишком долго, из-за чего на них сложно установить взрыватель из-за сильного износа резьбы. Но и эту проблему удалось решить – умельцы придумали приспособление, с помощью которого взрыватели вкручиваются легко и без лишних усилий.